Йоханнес Бё: я должен перестать ныть и оправдываться, если хочу вернуться на вершину

Олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё эмоционально прокомментировал неудачное выступление в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» допустил 5 промахов и занял 28-е место.
«Честно говоря, это всё заставляет меня грустить. Разочаровывающее выступление и грустное настроение. На лёжке мне повезло с условиями, и я отстрелял достаточно быстро для себя (Бё допустил 3 промаха на лёжке. – Прим. «Чемпионата»). Но даже в хороших условиях вы обязаны отрабатывать по полной. Кажется, я забыл, каково это. Это было ужасное начало. Мне срочно нужно исправляться. Это всё недостаточно. Я должен перестать ныть и оправдываться, я правда хочу вернуться на вершину. Теперь я слегка помешан на этом. Мне просто нужно вернуть свою агрессию», — приводит слова младшего Бё NRK.
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