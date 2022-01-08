Норвежский эксперт: не слишком удачное начало года для семьи Бё

Норвежский биатлонный эксперт Ола Лунде прокомментировал выступление действующего обладателя «Большого хрустального глобуса» соотечественника Йоханнеса Бё на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
В спринтерской гонке младший Бё допустил 5 промахов и занял 28-е место. Его старший брат Тарьей показал седьмой результат, допустив 3 неточных выстрела.
«Я совсем не понимаю, как Йоханнес собирается выигрывать на Кубке мира. В целом не слишком удачное начало года для семьи Бё», — приводит слова Лунде NRK.
В данный момент Йоханнес Бё идёт седьмым в общем зачёте Кубка мира – 2021/2022, в его активе 323 очка. Тарьей – на пятом месте (356). Ранее стало известно, что младший Бё пропустит шестой этап Кубка мира в Рупольдинге (Германия) по семейным причинам.
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