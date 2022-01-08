«Один из слабых дней в карьере». Норвежский комментатор — о выступлении Й. Бё в спринте

Известный норвежский комментаторов Андреас Стабрун Смит поделился мнением о выступлении действующего обладателя «Большого хрустального глобуса» соотечественника Йоханнеса Бё на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). В спринтерской гонке младший Бё допустил 5 промахов и занял 28-е место.

Победу в гонке одержал российский биатлонист Александр Логинов, опередивший француза Эмильена Жаклена и норвежца Стурлу Холм Легрейда.

«Один из слабых дней в его карьере», — приводит слова Смита NRK.

В данный момент 28-летний Бё идёт седьмым в общем зачёте Кубка мира – 2021/2022, в его активе 323 очка. Ранее стало известно, что младший Бё пропустит шестой этап Кубка мира в Рупольдинге (Германия) по семейным причинам.