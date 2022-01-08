Динара Алимбекова призналась, что хотела спрятаться за россиянкой Казакевич на стрельбе

Олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова рассказала о тактике, которую она использовала в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Спортсменка заняла четвёртое место, допустив два промаха на стойке. По словам Динары, она хотела спрятаться за россиянкой Ириной Казакевич на втором огневом рубеже.

«Не скажу, чтобы мне помешал на стойке какой-то особенно неприятный порыв. Тут другая ситуация. Готовясь к гонке, я продумала алгоритм поведения на втором огневом рубеже: если представится возможность, то надо спрятаться за кем-то из конкурентов на последних установках. И вот вместо того, чтобы сконцентрироваться, я занервничала, заспешила, стремясь отстрелять до того момента, как россиянка Казакевич покинет рубеж.



А ведь было хорошее скольжение, прекрасно подготовленные лыжи. Благо и функционально чувствую себя после сбора в Рамзау хорошо. Это не идеальное состояние, но если сравнивать с 2021-м – небо и земля. Год назад я просто «умирала» на первом спринте Оберхофа. Сегодня же всё иначе, и, думаю, сумею прибавлять», — приводятся слова Алимбековой в телеграм-канале «Референт Рая».