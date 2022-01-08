Немецкие биатлонисты предложили велотренажёр заразившемуся коронавирусом Латыпову
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Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал то, что Эдуард Латыпов заразился коронавирусом перед пятым этапом Кубка мира в Оберхофе (Германия). После заражения Латыпова изолировали от сборной России по биатлону.
«В первую очередь все расстроились, но от этого ведь никто не застрахован. Ситуация с Эдиком только говорит нам, что нужно усиливать меры предосторожности. Насколько я знаю, немецкая команда в лице Эрика Лессера через Антона Бабикова предложила Эдику велотренажёр. Если ему он необходим, они готовы помочь.
Конечно, такие отношения между командами и ребятами не могут не радовать. Эдик в нормальном настроении, ведь сезон ещё впереди — и у него, и у нас. На этом жизнь не заканчивается», — приводит слова Халили сайт «Матч ТВ».
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