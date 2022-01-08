Россия — вторая после первого этапа смешанной эстафеты в Оберхофе
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Сегодня, 8 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) проходит смешанная эстафета. На первом этапе за сборную России выступал Максим Цветков. На первом огневом рубеже он использовал два дополнительных патрона, на втором — ни одного.
Цветков передал эстафету, находясь на втором месте. На втором этапе за Россию выступит Александр Поварницын. Лидером после первого этапа является сборная Норвегии.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию гонки:
текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Сегодня в Оберхофе также состоится сингл-микст. За Россию выступят Антон Бабиков и Кристина Резцова. Пятый этап Кубка мира завершится гонками преследования, они состоятся завтра.
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