Россия — четвёртая после второго этапа смешанной эстафеты в Оберхофе

Сегодня, 8 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) проходит смешанная эстафета. На втором этапе за сборную России выступал Александр Поварницын. На первом огневом рубеже он использовал два дополнительных патрона, на втором — ни одного.



Поварницын передал эстафету, находясь на четвёртом месте. На третьем этапе за Россию выступит Ирина Казакевич. Лидером после второго этапа является сборная Норвегии.



«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию гонки:

текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе.



Сегодня в Оберхофе также состоится сингл-микст. За Россию выступят Антон Бабиков и Кристина Резцова. Пятый этап Кубка мира завершится гонками преследования, они состоятся завтра.