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Т. Бё показал лучший ход на 1-м этапе смешанной эстафеты. Цветков проиграл ему 2 секунды

Т. Бё показал лучший ход на 1-м этапе смешанной эстафеты. Цветков проиграл ему 2 секунды
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Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, норвежец Тарьей Бё показал лучший ход на первом этапе смешанной эстафеты, которая проходит в Оберхофе (Германия) в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. 2,1 секунды ему проиграл россиянин Максим Цветков. Отметим, что старший Бё и Цветков передали эстафету первым и вторым.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия
Смешанная эстафета, 4x7,5 км. I этап, ход

1. Тарьей Бё (Норвегия) 18.16,17
2. Максим Цветков (Россия) +2,1 секунды
3. Томас Бормолини (Италия) +12,6
4. Якуб Штвртецкы (Чехия) +14,8
5. Роман Рес (Германия) +19,7
6. Теро Сеппяля (Финляндия) +22,9.

Также сегодня, 8 января, состоится супермикст, где Россию представят Антон Бабиков и Кристина Резцова.

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