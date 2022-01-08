Россия — пятая перед последним этапом смешанной эстафеты в Оберхофе

Сегодня, 8 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) проходит смешанная эстафета. На третьем этапе за сборную России выступала Ирина Казакевич. На первом огневом рубеже она не допустила ни одного промаха, на стойке использовала два дополнительных патрона.



Казакевич передала эстафету, находясь на пятом месте. На заключительном этапе за Россию выступит Валерия Васнецова. Лидером после третьего этапа является сборная Норвегии.



«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию гонки:

текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе.



Сегодня в Оберхофе также состоится сингл-микст. За Россию выступят Антон Бабиков и Кристина Резцова. Пятый этап Кубка мира завершится гонками преследования, они состоятся завтра.