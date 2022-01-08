У Алимбековой лучший ход на 3-м этапе смешанной эстафеты. Казакевич проиграла 25 секунд

Биатлонистка сборной Беларуси Динара Алимбекова показала лучший ход на третьем этапе смешанной эстафеты, которая проходит в Оберхофе (Германия) в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. Представительница России Ирина Казакевич проиграла ей почти 25 секунд.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия

Смешанная эстафета, 4x7,5 км. III этап, ход

1. Динара Алимбекова (Беларусь) – 21.55,3 секунды

2. Ханна Эберг (Швеция) – отставание +4,4

3. Маркета Давидова (Чехия) +6,8

4. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) +13,6

5. Анаис Бескон (Франция) +17,4

6. Доротея Вирер (Италия) +23,6

7. Алина Стремоус (Молдавия) +24,3

8. Ирина Казакевич (Россия) + 24,9.

Также сегодня, 8 января, состоится супермикст, где Россию представят Антон Бабиков и Кристина Резцова.