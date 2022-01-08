Поварницын: удивляюсь, насколько сильно Цветков был мотивирован вернуться

Российский биатлонист Александр Поварницын прокомментировал ход второго этапа смешанной эстафеты в рамках Кубка мира в немецком Оберхофе.
«Не ожидал, что Цветков придёт сразу за Бё. Казалось, что Тарьей сильно ушёл в отрыв. Я удивляюсь, насколько сильно Максим был мотивирован вернуться и показывает просто шикарные результаты.
Была тактика — постараться продержаться за Йоханнесом и к стрельбе подойти своим темпом, что я и сделал, и чуть сбавил перед стрельбой. Но всё-таки немного перестарался, захлебнулся и не смог попасть первым выстрелом. На втором круге у меня ноги просто ужасно свело. И проблема не в том, что первый круг быстро начал, а что-то с состоянием на данный момент не так. Даже сейчас чувствую, что ноги скованные», — сказал Поварницын в эфире «Матч ТВ».
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