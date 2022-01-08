Максим Цветков: на первом рубеже было немножко страшно

Российский биатлонист Максим Цветков оценил своё выступление на первом этапе смешанной эстафеты в Оберхофе. На первом огневом рубеже он использовал два дополнительных патрона, на втором — ни одного.

«Сегодня было немножко страшно, когда я не закрыл с первого допа. Это произошло, потому что я рисковал и стрелял довольно быстро. Два дополнительных патрона стрельнул быстро, и отставание было не очень большим. На первом рубеже было немножко страшно, а дальше всё отлично.

С состоянием сейчас нет проблем, всё в порядке, меня всё устраивает. Идём по намеченному плану. Стоит сказать большое спасибо нашей сервис-бригаде. На второй половине дистанции лыжи работали отлично», — сказал Цветков в эфире «Матч ТВ».