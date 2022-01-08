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Норвегия выиграла смешанную эстафету на этапе КМ в Оберхофе, сборная России — 5-я

Норвегия выиграла смешанную эстафету на этапе КМ в Оберхофе, сборная России — 5-я
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В Оберхофе (Германия) прошла смешанная эстафета в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. В гонке приняли участие 24 команды. Выиграла её сборная Норвегии, серебро завоевала команда Беларуси, бронзу — Франция. Сборная России заняла пятое место.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия
Смешанная эстафета, 4x7,5 км.

1. Норвегия (Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рёйселанд) – 1.28.51,4 (6 промахов)
2. Беларусь (Никита Лобастов, Антон Смольский, Динара Алимбекова, Анна Сола) – отставание +23,1 секунды (5)
3. Франция (Антонен Гигонна, Симон Детьё, Анаис Бескон, Жулия Симон) — +2.01,3 (11)
4. Швеция (Себастиан Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Ханна Эберг, Эльвира Эберг) – +2.08,4 (3 круга + 10 промахов)
5. Россия (Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова) + 2.08,9 (9).

Также сегодня, 8 января, состоится супермикст, где Россию представят Антон Бабиков и Кристина Резцова.

Биатлон. Кубок мира-2021/22. Этап 5, Оберхоф, Германия
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
08 января 2022, суббота. 14:15 МСК
Окончено
1
Норвегия
1:28:51.4
2
Беларусь
+23.1
3
Франция
+2:01.3
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