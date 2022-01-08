Драчёв — о смешанной эстафете: наши — молодцы. Отработали на 4 с плюсом

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв оценил пятое место национальной команды в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«В эстафетах всегда можно бороться за призы. У каждой команды есть шансы. Шведы вон застрелились. Всё решается на рубеже. Три штрафных круга — жуть.

Наши — молодцы. Хорошо отработали. Понятно, что никого не удивили, состав не самый сильнейший.

Но не подвели, а это уже приятно. Почти все на 4+ отработали. Даже Казакевич на рубеже справилась, Васнецова до конца боролась. Поварницын пытался бороться с Бё», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в Оберхофе (Германия) прошла смешанная эстафета в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. В гонке приняли участие 24 команды. Выиграла её сборная Норвегии, серебро завоевала команда Беларуси, бронзу — Франция. Сборная России заняла пятое место.