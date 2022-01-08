Драчёв — о смешанной эстафете: наши — молодцы. Отработали на 4 с плюсом

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв оценил пятое место национальной команды в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
«В эстафетах всегда можно бороться за призы. У каждой команды есть шансы. Шведы вон застрелились. Всё решается на рубеже. Три штрафных круга — жуть.
Наши — молодцы. Хорошо отработали. Понятно, что никого не удивили, состав не самый сильнейший.
Но не подвели, а это уже приятно. Почти все на 4+ отработали. Даже Казакевич на рубеже справилась, Васнецова до конца боролась. Поварницын пытался бороться с Бё», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, в Оберхофе (Германия) прошла смешанная эстафета в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. В гонке приняли участие 24 команды. Выиграла её сборная Норвегии, серебро завоевала команда Беларуси, бронзу — Франция. Сборная России заняла пятое место.
- 8 января 2022
-
17:05
-
16:54
-
16:45
-
16:43
-
16:39
-
16:32
-
16:26
-
16:19
-
16:15
-
15:58
-
15:56
-
15:49
-
15:46
-
15:37
-
15:32
-
15:26
-
15:21
-
15:02
-
14:57
-
14:44
-
14:35
-
14:22
-
14:16
-
14:00
-
13:57
-
13:52
-
12:00
-
11:33
-
11:15
-
10:55
-
10:38
-
10:27
-
10:09
-
09:42
-
09:24