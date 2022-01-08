Анфиса Резцова: чтобы быть третьими в эстафете, надо было чище стрелять. Но молодцы

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова оценила пятое место сборной России в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
«Неплохо выступили. Боролись до конца, от Швеции недалеко. Чтобы быть третьими, нужно было чище стрелять. Старались все сегодня работать. Для такого состава — неплохо. Сильнейших у Италии, Германии опередили.
Цветков — молодец. На Олимпиаду сейчас вообще все под вопросом, рассматривают всех, надо смотреть на следующем этапе. Сегодня все молодцы, выступили на твёрдую четвёрку», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, в Оберхофе (Германия) прошла смешанная эстафета в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. В гонке приняли участие 24 команды. Выиграла её сборная Норвегии, серебро завоевала команда Беларуси, бронзу — Франция. Сборная России заняла пятое место.
- 8 января 2022
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