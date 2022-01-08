Валерия Васнецова прокомментировала выступление на финальном этапе смешанной эстафеты

Российская биатлонистка Валерия Васнецова прокомментировала выступление на заключительном этапе смешанной эстафеты в Оберхофе. Она финишировала пятой.

«Когда я пришла на стойку, то уже рисковала и стреляла вообще не в своём ритме, плюс поддувал ветер, но получилось закрыть допами. В функциональном плане чувствую себя намного лучше, чем вчера. Рада, что могу на последнем круге добавлять и бороться. Не переживала, что буду финишировать, но когда увидела, что Ирина Казакевич передала мне эстафету, и там шесть команд борются за третье место, было волнительно.

Не было никаких мыслей перед стартом. Просто настраивалась на хорошую работу. Старалась сразу не бросаться в гонку, а размерено разложиться по дистанции.

Лыжи работали очень хорошо. Спасибо нашей сервис-бригаде. Выходя на последний круг, чувствовала силы и не стала сидеть за немкой, сразу попыталась от неё уйти. Довольна, что могла побороться с Эльвирой Эберг на последних метрах.

Когда я прихожу в гонку, не могу стрелять в том комфортном ритме, в котором стреляю на тренировках. Получается очень медленно. Если стрелять чуть быстрее, есть какая-то доля страха», — сказала Васнецова в эфире «Матч ТВ».