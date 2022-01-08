Резцова зашла на круг после лёжки на втором этапе супермикста на этапе КМ в Оберхофе
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Российская биатлонистка Кристина Резцова зашла на круг после лёжки на втором этапе одиночной смешанной эстафеты на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
Резцова приняла эстафету шестой, а ушла после первой стрельбы 11-й. В дальнейшем Кристина уверенно отстреляла на стойке и вывела Россию на третье место.
На третьем этапе за Россию вновь, как и на первом бежит Антон Бабиков. На первом этапе он использовал три дополнительных патрона и отстал от лидеров на 20 секунд.
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