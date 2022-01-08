Сборная России выиграла супермикст на этапе Кубка мира по биатлону

В Оберхофе (Германия) завершилась одиночная смешанная эстафета. Победу одержала сборная России, в составе которой бежали Антон Бабиков и Кристина Резцова. Вторыми стали австрийцы, третьими — украинцы.

На первом этапе Бабиков использовал три дополнительных патрона и передал эстафету шестым с отставанием в 22 секунды от лидера. Резцова ускорилась перед первым огневым рубежом, в итоге зашла на штрафной круг и вернулась в гонку только 11-й. Однако благодаря уверенной стрельбе на стойке Кристина вывела сборную России на третье место. На третьем этапе Бабиков использовал два дополнительных патрона и отправил Резцову на финальный этап первой. После лёжки Кристина выигрывала у соперниц 25 секунд, после стойки — 42 секунды.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия

Супермикст

1. Россия – 41.37,1 (один штрафной круг + 12 доппатронов).

2. Австрия – отставание 41,5 (1+13).

3. Украина +1.03,6 (0+12).

4. Беларусь +1.15,2 (1+11).

5. Швеция +1.23,6 (2+12).

6. Бельгия +1.24,8 (0+13).