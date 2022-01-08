Сборная России выиграла сингл-микст впервые с февраля 2015 года

В Оберхофе (Германия) завершилась одиночная смешанная эстафета. Победу одержала сборная России, в составе которой бежали Антон Бабиков и Кристина Резцова.



В последний раз сборная России брала медаль или выигрывала сингл-микст на Кубке мира 6 февраля 2015 года на этапе в Нове-Место (Чехия). Тогда победу одержали Яна Романова и Алексей Волков.

Отметим, в Оберхофе на первом этапе Бабиков использовал три дополнительных патрона и передал эстафету шестым с отставанием в 22 секунды от лидера. Резцова ускорилась перед первым огневым рубежом, в итоге зашла на штрафной круг и вернулась в гонку только 11-й. Однако благодаря уверенной стрельбе на стойке, Кристина вывела сборную России на третье место. На третьем этапе Бабиков использовал два доппатрона и отправил Резцову на финальный этап первой. После лёжки Кристина выигрывала у соперниц 25 секунд, после стойки — 42 секунды.