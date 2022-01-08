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Васильев: пять баллов за эстафету. Из девушек только Резцова может конкурировать с топами

Васильев: пять баллов за эстафету. Из девушек только Резцова может конкурировать с топами
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил выступление российских биатлонистов Кристины Резцовой и Максима Бабикова в сингл-миксте на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Сборная России одержала уверенную победу, опередив на финише команды Австрии и Украины.

«Всё здорово и мастеровито. Использовали погодные условия. Кристина на последнем рубеже отстреляла быстро, это решение себя оправдало. Антон сегодня тоже стрелял прилично. Железные пять баллов.

Резцова — лидер. Только она может составить конкуренцию топам: француженкам, норвежкам, шведкам. Она будет бороться за медали в Пекине. Огромная молодец. Все остальные не смогут бороться», — заявил Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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