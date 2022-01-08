Васильев: пять баллов за эстафету. Из девушек только Резцова может конкурировать с топами
Поделиться
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил выступление российских биатлонистов Кристины Резцовой и Максима Бабикова в сингл-миксте на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Сборная России одержала уверенную победу, опередив на финише команды Австрии и Украины.
«Всё здорово и мастеровито. Использовали погодные условия. Кристина на последнем рубеже отстреляла быстро, это решение себя оправдало. Антон сегодня тоже стрелял прилично. Железные пять баллов.
Резцова — лидер. Только она может составить конкуренцию топам: француженкам, норвежкам, шведкам. Она будет бороться за медали в Пекине. Огромная молодец. Все остальные не смогут бороться», — заявил Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Комментарии
- 8 января 2022
-
18:33
-
18:31
-
18:29
-
18:25
-
18:20
-
18:15
-
18:14
-
18:07
-
18:05
-
18:04
-
18:01
-
17:58
-
17:57
-
17:50
-
17:50
-
17:45
-
17:45
-
17:42
-
17:26
-
17:05
-
16:54
-
16:45
-
16:43
-
16:39
-
16:32
-
16:26
-
16:19
-
16:15
-
15:58
-
15:56
-
15:49
-
15:46
-
15:37
-
15:32
-
15:26
Партнерский контент