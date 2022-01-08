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Фемстейнвик выиграла спринт на Кубке IBU в Брезно-Осрблье. Виктория Сливко — шестая

Фемстейнвик выиграла спринт на Кубке IBU в Брезно-Осрблье. Виктория Сливко — шестая
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В словацком городе Брезно-Осрблье проходит четвёртый этап Кубка IBU по биатлону. В субботу, 8 января, состоялась женская гонка в спринте на 7,5 км. Победу одержала норвежская спортсменка Рагнхильд Фемстейнвик, прошедшая дистанцию со временем 19:30.2. Второй финишировала француженка Жилонн Гигонна с отставанием в 49 секунд. Третьей на пьедестале оказалась ещё одна представительница Норвегии Юни Арнеклейв, отстав на 55,2 секунды. Лучшей из россиянок стала Виктория Сливко, закончившая гонку на шестой позиции с отставанием в 57,8 секунды.

Биатлон. Кубок IBU. Четвёртый этап. Брезно-Осрблье, Словакия

Спринт. Женщины
1. Рагнхильд Фемстейнвик (Норвегия) — 19.30,2 (0).
2. Жилонн Гигонна (Франция) +49,0 (0)
3. Юни Арнеклейв (Норвегия) +55,2 (0)
4. Элизабет Хёгберг (Швеция) +57,0 (0)
5. Камиль Бене (Франция) +57,2 (0)
6. Виктория Сливко (Россия) +57,8 (0)…
25. Евгения Буртасова (Россия) +1.43,2 (2)…
27. Анастасия Гореева (Россия) +1.44,8 (1)…
32. Лариса Куклина +2.00,5 (1)…
33. Анастасия Егорова (Россия) +2.04,7 (1)…
50. Наталья Гербулова (Россия)+2.36,8 (2)…

Биатлон. Кубок IBU-2021-2022. Этап 4, Брезно-Осрблье, Словакия
Женщины. Спринт 7,5 км
08 января 2022, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Рагнхильд Фемстейневик
Норвегия
19:30.2
2
Жилонн Гигонна
Франция
+49.2
3
Юни Арнеклейв
Норвегия
+55.2
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