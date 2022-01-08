Резцова: переживала за свою стрельбу, но собрала волю в кулак

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала победу в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Резцова и Антон Бабиков одержали победу, опередив на финише команды Австрии и Украины.

«В том-то и дело, что на первом рубеже не удалось ни ветер укротить, ни себя. Сегодня все стреляли. Я на самом деле переживала за свою стрельбу. Но, как говорится, собираешь волю в кулак, я так и сделала. Старалась не думать о квоте.

Я очень рада, что смогла помочь. Мы все команда —мужчины, женщины, неважно. Мы все выступаем за Россию. Если есть такой шанс, получить максимальную квоту, это здорово, я рада, что поучаствовала в этом», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».

Ключевым стал второй этап, когда Резцова сначала зашла на штрафной круг после лёжки и опустилась на 11-е место, а после стойки передала эстафету Бабикову третьей. Антон вывел команду в лидеры, а Кристина только увеличила преимущество.