Бабиков: сперва всё пошло не по нашему плану, но каждый сумел собраться

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал победу в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Бабиков и Кристина Резцова одержали победу, опередив на финише команды Австрии и Украины.



«Сегодня на самом деле очень важная гонка с точки зрения командного старта. Мы пытались всё возможное сделать, несмотря на то, что сегодня немного лотерейная погода, много ошибок. Сперва всё пошло не по нашему плану, но каждый из нас сумел собраться и сделать то, что от нас ждали», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».



Ключевым стал второй этап, когда Резцова сначала зашла на штрафной круг после лёжки и опустилась на 11-е место, а после стойки передала эстафету Бабикову третьей. Антон вывел команду в лидеры, а Кристина только увеличила преимущество.