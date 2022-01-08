Кристина Резцова впервые в карьере завоевала золото на этапе Кубка мира

Российская биатлонистка Кристина Резцова впервые в карьере завоевала золотую медаль на этапах Кубка мира. Резцова вместе с Антоном Бабиковым выиграла супермикст на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
Кристина едва не стала антигероем гонки, когда зашла на штрафной круг после лёжки на втором этапе и опустилась на 11-е место. Но на стойку Резцова собралась, уверенно отстреляла и передала эстафету Бабикову третьей. В дальнейшем Антон вывел команду в лидеры, а Кристина только увеличила преимущество.
Ранее Кристина дважды входила в состав серебряных женских эстафет, а личный рекорд спортсменки — бронза в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси 19 декабря 2021 года.
Дебютировала Кристина на Кубке мира на финальном этапе сезона -2017/2018 в Тюмени 23 марта 2018 года. В сезоне-2021/2022 Резцова вернулась в национальную команду после рождения дочери.
- 8 января 2022
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