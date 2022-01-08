Бабиков: когда Кристина зашла на штрафной круг, не было мысли, что можно всё заканчивать

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал победу в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Бабиков и Кристина Резцова одержали победу, опередив на финише команды Австрии и Украины.

«Я очень рад, что у нас сегодня всё получилось. И не столько за себя, сколько за команду, потому что для нас это была очень важная гонка.



Когда Кристина зашла на штрафной круг, не было мысли, что можно всё заканчивать. Понимал, что это может случиться с каждым. Думал, что в этой гонке точно ещё всё может перевернуться.



На моём последнем круге отдавать все силы на прямой перед стадионом не имело смысла, потому что был сильный встречный ветер. Даже огорчало, что нельзя выложиться по полной», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ» после награждения.