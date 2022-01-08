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Губерниев оценил итоги эстафет для России на этапе Кубка мира

Губерниев оценил итоги эстафет для России на этапе Кубка мира
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев дал комментарий после победы российских биатлонистов Кристины Резцовой и Антона Бабикова в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Сборная России одержала победу, опередив на финише команды Австрии и Украины.

«Очень рад победе! Резцова и Бабиков доказали, что могут бороться в любой ситуации. Кристина доказала, что не страшно давать интервью перед стартом. Так спортсмен только лишний раз себя настраивает. Сама к микрофону прибежала перед гонкой и первое место заняла.

Бабикову желаю попасть на Олимпиаду, а женскую сборную без Резцовой представить нельзя. Пока кажется, что только она способна в Пекине бороться за медали. Остальные девчонки пока оставляют желать лучшего, не очень сильно прибавили после сбора, но ещё есть время.

В первой эстафете очень порадовал Цветков. Хотя я не очень в него верил. Но, видимо, иногда надо покритиковать. Макс должен был бежать только эстафету, а в итоге будет преследование ещё, пусть доказывает», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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