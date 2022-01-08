Ингрид Тандреволд: хотелось бы понимать русский язык
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Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд рассказала, что хотела бы выучить русский язык.
«Я не говорю по-русски, но хотелось бы. Хотела бы понимать, что говорят российские биатлонисты, украинские. Я бы правда хотела, но знаю только «привет», «спасибо». Это мои единственные два слова по-русски. Русский язык очень отличается от норвежского, там другие буквы, и он же такой трудный в изучении», — сказала Тандреволд в интервью биатлонисту Тимофею Лапшину для его ютуб-канала.
Отметим, сегодня в Оберхофе (Германия) прошла смешанная эстафета в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. В гонке приняли участие 24 команды. Выиграла её сборная Норвегии, её состав: Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рёйселанд.
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