Ингрид Тандреволд: хотелось бы понимать русский язык

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд рассказала, что хотела бы выучить русский язык.

«Я не говорю по-русски, но хотелось бы. Хотела бы понимать, что говорят российские биатлонисты, украинские. Я бы правда хотела, но знаю только «привет», «спасибо». Это мои единственные два слова по-русски. Русский язык очень отличается от норвежского, там другие буквы, и он же такой трудный в изучении», — сказала Тандреволд в интервью биатлонисту Тимофею Лапшину для его ютуб-канала.

Отметим, сегодня в Оберхофе (Германия) прошла смешанная эстафета в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. В гонке приняли участие 24 команды. Выиграла её сборная Норвегии, её состав: Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рёйселанд.