Тандреволд ответила на вопрос, почему норвежцы более открытые по сравнению с россиянами

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд поделилась мыслями о разнице в менталитете между норвежцами и россиянами.

«Очень сложный вопрос. В Норвегии очень либеральный народ, очень открытый. Ты можешь говорить практически всё, что хочешь. Это твоё право говорить, что думаешь или быть тем, кем ты хочешь. Я не знаю, почему это так. Может быть, это потому, что норвежцы — малочисленный народ, нас около пяти миллионов. Может быть, из-за традиций. Не знаю, почему так. У меня нет какого-то хорошего ответа на это. Просто Норвегия очень открыта, у нас есть все возможности быть тем, кем ты хочешь. И я думаю, что это очень здорово», — сказала Тандреволд в интервью биатлонисту Тимофею Лапшину для его YouTube-канала.

Отметим, сегодня в Оберхофе (Германия) прошла смешанная эстафета в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. В гонке приняли участие 24 команды. Выиграла её сборная Норвегии, её состав: Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рёйселанд.