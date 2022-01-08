Норвежская биатлонистка рассказала о проблемах с месячными

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд рассказала, как месячные влияют на её карьеру.
«У некоторых отсутствуют месячные из-за тяжёлых тренировок или из-за того, что много нагрузок и мало еды. У меня же это гормональная проблема. Я бы даже сказала, что это семейная особенность. И это не то, что должно стать проблемой в будущем, поскольку сейчас я могу получить помощь. Думаю, смогу иметь детей, которых очень хочу. Сейчас всё не так плохо. Каждый раз, когда я делаю обследования, то всё в порядке. Я доверяю своему телу», — сказала Тандреволд в интервью биатлонисту Тимофею Лапшину для его YouTube-канала.
Отметим, сегодня в Оберхофе (Германия) прошла смешанная эстафета в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. В гонке приняли участие 24 команды. Выиграла её сборная Норвегии, её состав: Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рёйселанд.
- 8 января 2022
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