«Выгляжу как собака». Тандреволд объяснила, почему бежит с высунутым языком
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Норвежская биатлонистка, трёхкратная чемпионка мира в эстафете, призёр чемпионатов мира в личных гонках Ингрид Ландмарк Тандреволд прокомментировала необычную манеру ведения гонки.
«В прошлом году, когда у нас был высокогорный сбор, у меня были некоторые проблемы с дыханием, там очень разреженный воздух. А когда я смотрела видео с тренировки, на которой показала хорошие результаты, заметила, что дышу с высунутым языком. Тогда я подумала: «Окей, значит, это работает». Иногда я стартую очень быстро и просто забываю дышать. Сейчас стараюсь как бы расслабиться, мой язык вылезает наружу, и я выгляжу как собака. Но это помогает бежать быстрее», — рассказала Тандреволд на канале LAPSHINLIVE на Youtube.
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