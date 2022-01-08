«Выгляжу как собака». Тандреволд объяснила, почему бежит с высунутым языком

Норвежская биатлонистка, трёхкратная чемпионка мира в эстафете, призёр чемпионатов мира в личных гонках Ингрид Ландмарк Тандреволд прокомментировала необычную манеру ведения гонки.

«В прошлом году, когда у нас был высокогорный сбор, у меня были некоторые проблемы с дыханием, там очень разреженный воздух. А когда я смотрела видео с тренировки, на которой показала хорошие результаты, заметила, что дышу с высунутым языком. Тогда я подумала: «Окей, значит, это работает». Иногда я стартую очень быстро и просто забываю дышать. Сейчас стараюсь как бы расслабиться, мой язык вылезает наружу, и я выгляжу как собака. Но это помогает бежать быстрее», — рассказала Тандреволд на канале LAPSHINLIVE на Youtube.