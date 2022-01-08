Тандреволд объяснила слова Экхофф о «сучьем взгляде» российских биатлонисток

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд объяснила слова её подруги по команде Тириль Экхофф о «сучьем взгляде» российских биатлонисток.

«Начнём с того, что это недопонимание. Это было выдернуто из нашего подкаста, и это совсем не то, о чём мы там говорили. Я сейчас машу воображаемым белым флагом. Суть в том, что нам сложно коммуницировать с русскими девчонками. Да и они говорили, что я выгляжу очень пугающе, когда сосредоточена. Сама знаю, что реально выгляжу страшно. Думаю, будет правда классно, если мы все сможем общаться на одном языке.



Вот Катя Юрлова говорит по-английски — это очень хорошо. Мы можем поболтать с ней. Ещё Джима немного говорит. Я бы хотела общаться больше с девчонками из Беларуси. Когда я впервые участвовала в ЮЧМ в Раубичах, то выступала там со своими ровесницами — Алимбековой, Солой. Мы как бы следовали друг за другом. Поэтому я бы хотела общаться с ними больше. Но я не знаю русского, а они не говорят на английском.



Сейчас, после того как нам стало известно, что русские узнали, что мы сказали про их «сучий взгляд», я стараюсь махать и приветствовать их, а они иногда отводят взгляд в сторону. Но я стараюсь, как могу», — поведала Тандревольд на канале LAPSHINLIVE на Youtube.