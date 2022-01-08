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Тандреволд рассказала, употребляют ли алкоголь норвежские биатлонисты

Тандреволд рассказала, употребляют ли алкоголь норвежские биатлонисты
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Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд ответила на вопрос, употребляют ли алкоголь норвежские биатлонисты.

«Думаю, мы, спортсмены, очень сильно отличаемся от других людей. Мы не пьём много, не так часто ходим на вечеринки. У нас очень скучная жизнь. Но, конечно, когда сезон завершён, это всегда какая-нибудь хорошая тусовка. Думаю, очень важно для ментального здоровья иметь много веселья, а не быть в пузыре, где ты сосредоточен только на биатлоне», — сказала Тандреволд в интервью биатлонисту Тимофею Лапшину для его YouTube-канала.

Отметим, сегодня в Оберхофе (Германия) прошла смешанная эстафета в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. В гонке приняли участие 24 команды. Выиграла её сборная Норвегии, её состав: Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рёйселанд.

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