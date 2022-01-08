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Тандреволд: Резцова и Латыпов — просто бомба. Здорово, что россияне опять в топе

Тандреволд: Резцова и Латыпов — просто бомба. Здорово, что россияне опять в топе
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Норвежская биатлонистка, трёхкратная чемпионка мира в эстафете, призёр чемпионатов мира в личных гонках Ингрид Ландмарк Тандреволд оценила выступление российских спортсменов на Кубке мира в этом сезоне.

«Если бы вы меня год назад спросили, чего не хватает россиянам, я бы ответила, что могла бы научить российских биатлонистов разным штукам. Но в этом сезоне русские выступают гораздо лучше меня. Они правда показывают очень классные результаты. Например, Резцова, Латыпов — просто бомба. Здорово, что россияне опять в топе.

Но я думаю, что нам есть чему у них поучиться, а им — у нас. Например, в норвежской сборной очень силён командный дух. Мужская и женская команды, тренеры — это одно целое, семья. Считаю это нашей сильнейшей чертой», — рассказала Тандреволд на канале LAPSHINLIVE в YouTube.

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