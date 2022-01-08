Себастиан Самуэльссон: никогда не бегал эстафету так плохо, как в этот раз

Себастиан Самуэльссон, лишивший сборную Швеции шансов на победу в смешанной эстафете после стрельбы стоя, рассказал о своих эмоциях.
«Я не знаю, что я делал сегодня. Это просто непонятно. Порывов ветра не было, так что на это делать скидку нельзя. Никогда я ещё не бегал эстафету так плохо, как в этот раз. Это неимоверно неприятно и выступление получилось намного ниже моего привычного уровня. Пока не знаю, почему так произошло. Я могу немного напрягаться в начале стрелковой серии, а когда начинаю задерживать выстрелы, то становится тяжело. На трассе тоже не слишком хорошо получалось. Пытался дать партнёрам по команде более приемлемую дистанции для борьбы, но было очень тяжело», — сказал неплохо начавший Самуэльссон в интервью SVT Sport.
Несмотря на провал Самуэльссона, заработавшего два штрафных круга после второй стрельбы, шведская команда заняла четвертое место по итогам гонки.
- 8 января 2022
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