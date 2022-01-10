Расписание 6-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2021/2022 в Рупольдинге

С 12 по 16 января в Рупольдинге (Германия) пройдёт шестой этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.
Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Рупольдинг, Германия. Расписание соревнований
12 января
16:30 мск — спринт, женщины.
13 января
16:30 — спринт, мужчины.
14 января
16:30 — эстафета, женщины.
15 января
16:30 — эстафета, мужчины.
16 января
14:45 — гонка преследования, женщины.
16:45 — гонка преследования, мужчины.
В состав мужской сборной России на январские этапы Кубка мира вошли Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков и Максим Цветков. Однако Латыпов сдал положительный тест на коронавирус и был помещён на карантин.
В заявку женской команды включены Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Анастасия Шевченко.
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