Расписание 6-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2021/2022 в Рупольдинге

С 12 по 16 января в Рупольдинге (Германия) пройдёт шестой этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.



Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Рупольдинг, Германия. Расписание соревнований

12 января

16:30 мск — спринт, женщины.



13 января

16:30 — спринт, мужчины.



14 января

16:30 — эстафета, женщины.

15 января

16:30 — эстафета, мужчины.

16 января

14:45 — гонка преследования, женщины.

16:45 — гонка преследования, мужчины.

В состав мужской сборной России на январские этапы Кубка мира вошли Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков и Максим Цветков. Однако Латыпов сдал положительный тест на коронавирус и был помещён на карантин.



В заявку женской команды включены Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Анастасия Шевченко.