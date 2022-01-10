Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Расписание шестого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2021/2022 в Рупольдинге

Расписание 6-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2021/2022 в Рупольдинге
Комментарии

С 12 по 16 января в Рупольдинге (Германия) пройдёт шестой этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Рупольдинг, Германия. Расписание соревнований
12 января
16:30 мск — спринт, женщины.

13 января
16:30 — спринт, мужчины.

14 января
16:30 — эстафета, женщины.

15 января
16:30 — эстафета, мужчины.

16 января
14:45 — гонка преследования, женщины.
16:45 — гонка преследования, мужчины.

В состав мужской сборной России на январские этапы Кубка мира вошли Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков и Максим Цветков. Однако Латыпов сдал положительный тест на коронавирус и был помещён на карантин.

В заявку женской команды включены Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Анастасия Шевченко.

Биатлон: общий зачёт Кубка мира 2021-2022
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022