Расписание трансляций 6-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2021/2022 в Рупольдинге

С 12 по 16 января в Рупольдинге (Германия) пройдёт шестой этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание трансляций.



Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Рупольдинг, Германия. Расписание трансляций

12 января

16:30 мск — спринт, женщины («Матч ТВ», Eurosport 1).



13 января

16:30 — спринт, мужчины («Матч ТВ», Eurosport 1).



14 января

16:30 — эстафета, женщины («Матч ТВ», Eurosport 1).



15 января

16:30 — эстафета, мужчины («Матч ТВ», Eurosport 1).



16 января

14:45 — гонка преследования, женщины («Матч ТВ», Eurosport 1).

16:45 — гонка преследования, мужчины («Матч ТВ», Eurosport 1).

В состав мужской сборной России на январские этапы Кубка мира вошли Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков, Максим Цветков. Однако Латыпов сдал положительный тест на коронавирус и был помещён на карантин.



В заявку женской команды включены Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Анастасия Шевченко.