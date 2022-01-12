Кубок мира по биатлону, женщины, спринт: когда начнётся гонка, по какому каналу смотреть

Сегодня, 12 января, в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Начало соревнований запланировано на 16:30 мск.



В прямом эфире спринт можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1.



Участие в гонке примут россиянки Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Анастасия Шевченко.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Спринтерский зачёт

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 245.

2. Анна Сола (Беларусь) — 238.

3. Динара Алимбекова (Беларусь) — 201.

4. Ханна Эберг (Швеция) — 193.

5. Эльвира Эберг (Швеция) — 186.

6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 161.

7. Анаис Бескон (Франция) — 160.

8. Анаис Шевалье (Франция) — 146...

9. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 133.

10. Денизе Херрманн (Швеция) — 118.

11. Кристина Резцова (Россия) — 117...

29. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 65...

32. Ирина Казакевич (Россия) — 57...

36. Светлана Миронова (Россия) — 52.

37. Валерия Васнецова (Россия) — 49.