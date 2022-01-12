Кубок мира по биатлону, женщины, спринт: когда начнётся гонка, по какому каналу смотреть

Сегодня, 12 января, в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Начало соревнований запланировано на 16:30 мск.
В прямом эфире спринт можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1.
Участие в гонке примут россиянки Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Анастасия Шевченко.
Биатлон. Кубок мира. Женщины. Спринтерский зачёт
1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 245.
2. Анна Сола (Беларусь) — 238.
3. Динара Алимбекова (Беларусь) — 201.
4. Ханна Эберг (Швеция) — 193.
5. Эльвира Эберг (Швеция) — 186.
6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 161.
7. Анаис Бескон (Франция) — 160.
8. Анаис Шевалье (Франция) — 146...
9. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 133.
10. Денизе Херрманн (Швеция) — 118.
11. Кристина Резцова (Россия) — 117...
29. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 65...
32. Ирина Казакевич (Россия) — 57...
36. Светлана Миронова (Россия) — 52.
37. Валерия Васнецова (Россия) — 49.
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