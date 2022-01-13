Кубок мира по биатлону, мужчины, спринт: когда начнётся гонка, по какому каналу смотреть

Сегодня, 13 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:30 мск.
В прямом эфире спринт можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1.
Участие в гонке примут россияне Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков, Максим Цветков.
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Спринтерский зачёт
1. Эмильен Жаклен (Франция) — 225.
2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 206.
3. Александр Логинов (Россия) — 191.
4. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 178.
5. Кентен Фийон Майе (Франция) — 168.
6. Йоханнес Бё (Норвегия) — 165.
7. Тарьей Бё (Норвегия) — 165.
8. Эдуард Латыпов (Россия) — 152...
10. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 151...
21. Даниил Серохвостов (Россия) — 75...
30. Саид Каримулла Халили (Россия) — 54...
39. Александр Поварницын (Россия) — 41...
41. Антон Бабиков (Россия) — 48...
57. Василий Томшин (Россия) — 18.
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