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Кубок мира по биатлону 2021/2022, 6-й этап, Рупольдинг, эстафета: когда начнётся гонка, по какому каналу смотреть

Кубок мира по биатлону: когда начнётся женская эстафета, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 14 января, в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) состоится женская эстафета 4 х 6 км. Начало соревнований запланировано на 16:30 мск.

В прямом эфире женскую эстафету можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1. За сборную России выступят Валерия Васнецова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Кристина Резцова.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Зачёт эстафет
1. Швеция — 108.
1. Франция — 108.
3. Россия — 88.
4. Беларусь — 86.
5. Германия — 83.
6. Норвегия — 79.
7. Украина — 71.
8. Чехия — 70.
9. Италия — 66.
10. Австрия — 62.

В первой эстафете сезона в Эстерсунде (Швеция) сборная России в составе Кристины Резцовой, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Ульяны Нигматуллиной заняла восьмое место. На этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) Васнецова, Миронова, Нигматуллина и Резцова завоевали серебро.

Шестой этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге завершится 16 января.

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