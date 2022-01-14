Кубок мира по биатлону: когда начнётся женская эстафета, по какому каналу смотреть

Сегодня, 14 января, в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) состоится женская эстафета 4 х 6 км. Начало соревнований запланировано на 16:30 мск.



В прямом эфире женскую эстафету можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1. За сборную России выступят Валерия Васнецова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Кристина Резцова.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Зачёт эстафет

1. Швеция — 108.

1. Франция — 108.

3. Россия — 88.

4. Беларусь — 86.

5. Германия — 83.

6. Норвегия — 79.

7. Украина — 71.

8. Чехия — 70.

9. Италия — 66.

10. Австрия — 62.

В первой эстафете сезона в Эстерсунде (Швеция) сборная России в составе Кристины Резцовой, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Ульяны Нигматуллиной заняла восьмое место. На этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) Васнецова, Миронова, Нигматуллина и Резцова завоевали серебро.

Шестой этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге завершится 16 января.