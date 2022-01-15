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Кубок мира по биатлону — 2021/2022, 6-й этап, Рупольдинг: когда начнётся мужская эстафета, по какому каналу смотреть

Кубок мира по биатлону: когда начнётся мужская эстафета, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 15 января, в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) состоится мужская эстафета 4 х 7,5 км. Начало соревнований запланировано на 16:30 мск.

В прямом эфире мужскую эстафету можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1.

За сборную России выступят Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

В первой эстафете сезона, которая состоялась в Эстерсунде (Швеция), сборная России в составе Карима Халили, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала бронзу. На этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов также стали третьими.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Зачёт эстафет
1. Норвегия – 120.
2. Франция – 108.
3. Россия – 96.
4. Германия – 86.
5. Швеция – 76.
5. Украина – 76.
7. Беларусь – 76.
8. Италия – 65.
9. Чехия – 62.
9. Швейцария – 62.

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