Кубок мира по биатлону: когда начнётся мужская эстафета, по какому каналу смотреть

Сегодня, 15 января, в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) состоится мужская эстафета 4 х 7,5 км. Начало соревнований запланировано на 16:30 мск.

В прямом эфире мужскую эстафету можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1.

За сборную России выступят Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

В первой эстафете сезона, которая состоялась в Эстерсунде (Швеция), сборная России в составе Карима Халили, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала бронзу. На этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов также стали третьими.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Зачёт эстафет

1. Норвегия – 120.

2. Франция – 108.

3. Россия – 96.

4. Германия – 86.

5. Швеция – 76.

5. Украина – 76.

7. Беларусь – 76.

8. Италия – 65.

9. Чехия – 62.

9. Швейцария – 62.