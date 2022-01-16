Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кубок мира по биатлону 2021/2022, Рупольдинг, женщины: когда начнётся гонка преследования, по какому каналу смотреть

Биатлон, женщины, гонка преследования: когда начнётся, по какому каналу смотреть
Комментарии

Сегодня, 16 января, в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) состоится женская гонка преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами. Начало соревнований запланировано на 14:45 мск.

В прямом эфире гонку преследования можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1.

Первой на дистанцию отправится победительница спринта, шведка Эльвира Эберг. Участие в гонке примут шесть россиянок: Светлана Миронова, Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Ульяна Нигматуллина и Анастасия Шевченко.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Зачёт гонок преследования
1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 223.
2. Эльвира Эберг (Швеция) — 180.
3. Ханна Эберг (Швеция) — 180.
4. Динара Алимбекова (Беларусь) — 152.
5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 135.
6. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 134.
7. Анаис Бескон (Франция) — 119.
8. Жулия Симон (Франция) — 113.
9. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — 103.
10. Анна Сола (Беларусь) — 101.
11. Кристина Резцова (Россия) — 98...
17. Ирина Казакевич (Россия) — 74...
19. Светлана Миронова (Россия) — 72...
23. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 63...
29. Валерия Васнецова (Россия) — 43...
62. Лариса Куклина (Россия) — 5.

Новость по теме
Кристина Резцова — о сборной России: командный дух отсутствует, толком не общаемся
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022