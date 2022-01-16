Биатлон, женщины, гонка преследования: когда начнётся, по какому каналу смотреть

Сегодня, 16 января, в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) состоится женская гонка преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами. Начало соревнований запланировано на 14:45 мск.



В прямом эфире гонку преследования можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1.

Первой на дистанцию отправится победительница спринта, шведка Эльвира Эберг. Участие в гонке примут шесть россиянок: Светлана Миронова, Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Ульяна Нигматуллина и Анастасия Шевченко.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Зачёт гонок преследования

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 223.

2. Эльвира Эберг (Швеция) — 180.

3. Ханна Эберг (Швеция) — 180.

4. Динара Алимбекова (Беларусь) — 152.

5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 135.

6. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 134.

7. Анаис Бескон (Франция) — 119.

8. Жулия Симон (Франция) — 113.

9. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — 103.

10. Анна Сола (Беларусь) — 101.

11. Кристина Резцова (Россия) — 98...

17. Ирина Казакевич (Россия) — 74...

19. Светлана Миронова (Россия) — 72...

23. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 63...

29. Валерия Васнецова (Россия) — 43...

62. Лариса Куклина (Россия) — 5.