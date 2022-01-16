Биатлон, мужчины, гонка преследования: когда начнётся, по какому каналу смотреть

Сегодня, 16 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) состоится мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:45 мск.



В прямом эфире гонку можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1.

Первым на дистанцию отправится победитель спринта, француз Кентен Фийон Майе. Участие в гонке примут пять россиян: Максим Цветков, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Александр Логинов и Саид Каримулла Халили.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Зачёт гонок преследования

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 205.

2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 186.

3. Эмильен Жаклен (Франция) — 158.

4. Тарьей Бё (Норвегия) — 137.

5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 136.

6. Йоханнес Бё (Норвегия) — 117.

7. Эдуард Латыпов (Россия) — 113.

8. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 113.

9. Антон Смольский (Беларусь) — 103.

10. Симон Детьё (Франция) — 103...

13. Александр Логинов (Россия) — 97...

19. Карим Халили (Россия) — 77...

32. Даниил Серохвостов (Россия) — 46.

33. Александр Поварницын (Россия) — 45.

34. Василий Томшин (Россия) — 38...

38. Антон Бабиков (Россия) — 31...

40. Максим Цветков (Россия) — 29.