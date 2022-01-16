Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кубок мира по биатлону 2021/2022, Рупольдинг, мужчины: когда начнётся гонка преследования, по какому каналу смотреть

Биатлон, мужчины, гонка преследования: когда начнётся, по какому каналу смотреть
Комментарии

Сегодня, 16 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) состоится мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:45 мск.

В прямом эфире гонку можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1.

Первым на дистанцию отправится победитель спринта, француз Кентен Фийон Майе. Участие в гонке примут пять россиян: Максим Цветков, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Александр Логинов и Саид Каримулла Халили.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Зачёт гонок преследования
1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 205.
2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 186.
3. Эмильен Жаклен (Франция) — 158.
4. Тарьей Бё (Норвегия) — 137.
5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 136.
6. Йоханнес Бё (Норвегия) — 117.
7. Эдуард Латыпов (Россия) — 113.
8. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 113.
9. Антон Смольский (Беларусь) — 103.
10. Симон Детьё (Франция) — 103...
13. Александр Логинов (Россия) — 97...
19. Карим Халили (Россия) — 77...
32. Даниил Серохвостов (Россия) — 46.
33. Александр Поварницын (Россия) — 45.
34. Василий Томшин (Россия) — 38...
38. Антон Бабиков (Россия) — 31...
40. Максим Цветков (Россия) — 29.

«Выиграем с отрывом». Сборная России в мужской эстафете сдержала дерзкое обещание «Выиграем с отрывом». Сборная России в мужской эстафете сдержала дерзкое обещание
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022