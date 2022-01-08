Личный тренер Бабикова прокомментировал выступление сборной России в сингл-миксте

Личный тренер биатлониста Антона Бабикова Виктор Никитин прокомментировал выступление сборной России, одержавшей победу в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«В начале гонки было очень тяжело. Порывистый ветер. Все тренеры поймут меня: Антон Бабиков технически всё сделал правильно. Вышел вперед. Дернул соперника и отстрелял на ноль. Кристина Резцова тоже справилась со всеми остальными рубежами. Вот и победа. Это быстрая гонка, все решает стрельба, ну и ход, конечно», — сказал Никитин в интервью «СЭ».

Команда России, за которую выступали Антон Бабиков и Кристина Резцова, опередили команды Австрии (Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузер) и Украины (Артём Тищенко и Дарья Блашко), также попавшие на пьедестал почёта.