Личный тренер Бабикова прокомментировал выступление сборной России в сингл-миксте
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Личный тренер биатлониста Антона Бабикова Виктор Никитин прокомментировал выступление сборной России, одержавшей победу в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Оберхофе.
«В начале гонки было очень тяжело. Порывистый ветер. Все тренеры поймут меня: Антон Бабиков технически всё сделал правильно. Вышел вперед. Дернул соперника и отстрелял на ноль. Кристина Резцова тоже справилась со всеми остальными рубежами. Вот и победа. Это быстрая гонка, все решает стрельба, ну и ход, конечно», — сказал Никитин в интервью «СЭ».
Команда России, за которую выступали Антон Бабиков и Кристина Резцова, опередили команды Австрии (Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузер) и Украины (Артём Тищенко и Дарья Блашко), также попавшие на пьедестал почёта.
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