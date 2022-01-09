Тихонов — о 5-м месте россиян в смешанной эстафете: показали то, на что они способны

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов прокомментировал результат сборной России в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова до последнего круга боролись за бронзу, но в итоге заняли пятое место.
«Они показали то, на что они способны. Пятое место для этого состава — неплохой результат. Нормально. В других командах тоже было много дополнительных патронов.
Васнецова из-за двух промахов на последнем огневом рубеже потеряла шансы на борьбу за третье место? Это биатлон. Могли бороться за бронзу. Могли и за серебро, если бы не брали дополнительные патроны. Можно было и стрелять чуть быстрее. Тем биатлон и интересен, что предсказать результат невозможно. Так что ругать наших ребят не стоит. Дальше будет, я уверен, лучше», — приводит слова Тихонова «Спорт-экспресс».
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