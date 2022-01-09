Тихонов: если это состояние сохранится, Бабикова надо брать на Олимпиаду

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о возможности включения Антона Бабикова в состав национальной команды на Олимпиаду-2022 в Пекине.

Бабиков и Кристина Резцова принесли сборной России победу в супермиксте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Накануне Бабиков стал шестым в спринте. До нового года Антон выступал на Кубке IBU.

«Нужно ли брать на Олимпиаду Бабикова? По тому, что он сегодня и в предыдущей дисциплине показал, я думаю, что на данный момент – да. Вопросов нет, если это состояние сохранится. Ещё много стартов до Олимпиады. Ещё у нас Рупольдинг, Антхольц, поэтому стартов хватает. Главное, чтобы сохранили вот это состояние сейчас. Не перегрузились. Это главное. На данный момент надо брать. Но впереди у нас ещё времени достаточно.

В возрасте Бабикова должна быть своя голова. Когда он замастерился 2-3 года назад: «Я буду это, я буду то». Вот это сразу сказалось на результатах. Работать и трудиться нужно в коллективе. Это и доказало свой правильный подход. Дай бог прислушиваться, а своё мнение возрастного спортсмена всегда должно быть.

Сейчас главное в коллективе не потерять связь, которая наладилась. Появилась уверенность, что мы можем обыгрывать. Вот это главное», — приводит слова Тихонова «Спорт день за днём».