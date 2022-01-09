«Может ли быть что-то лучше этого?» Мартен Фуркад показал, как проводит время с дочерями

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира, французский биатлонист Мартен Фуркад опубликовал в «Инстаграме» милое фото с младшей дочерью, четырёхлетней Инес.
«Может ли быть что-то лучше этого?» — подписал фотографию Фуркад.
Публикация доступна в «инстаграме» Мартена Фуркада.
Напомним, у Фуркада и его гражданской жены Элен две дочери – Манон и Инес.
В «сториз» своего «инстаграма» Фуркад также показал, как дочери забавно катаются на лыжах, оставив шутливую подпись.
Инес: Манон, я за тобой слежу
Манон: Нет, это делаю я!
Фуркад — самый титулованный биатлонист в истории Франции. Также он занимает первое место в истории мирового биатлона по сумме заработанных призовых. Мартен объявил о завершении карьеры в марте 2020 года.
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