Легрейд показал, как команда отреагировала на его победу в номинации «Прорыв года»
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Четырёхкратный чемпион мира, норвежец Стурла Холм Легрейд в «Инстаграме» показал, как сборная Норвегии отреагировала на его победу в номинации «Прорыв года» в Норвегии.
«Я выиграл в номинации «Прорыв года» на спортивном гала-концерте», — подписал забавный снимок норвежец.
На командный снимок попали Йоханнес и Тарьей Бё, Марте Рёйселанд, Сиверт Гутторм Баккен, Филип Фьельд Андерсен и Каролин Кноттен.
Публикация доступна в «инстаграме» Стурлы Холм Легрейда.
На публикацию отреагировала девушка Легрейда, американская биатлонистка Хлое Левинс. «Это не случайно. Горжусь тобой!» — написала Левинс в комментариях.
Ранее стало известно, что Легрейд гарантировал себе место в сборной Норвегии на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).
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