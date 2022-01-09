Легрейд показал, как команда отреагировала на его победу в номинации «Прорыв года»

Четырёхкратный чемпион мира, норвежец Стурла Холм Легрейд в «Инстаграме» показал, как сборная Норвегии отреагировала на его победу в номинации «Прорыв года» в Норвегии.

«Я выиграл в номинации «Прорыв года» на спортивном гала-концерте», — подписал забавный снимок норвежец.

На командный снимок попали Йоханнес и Тарьей Бё, Марте Рёйселанд, Сиверт Гутторм Баккен, Филип Фьельд Андерсен и Каролин Кноттен.

Публикация доступна в «инстаграме» Стурлы Холм Легрейда.

На публикацию отреагировала девушка Легрейда, американская биатлонистка Хлое Левинс. «Это не случайно. Горжусь тобой!» — написала Левинс в комментариях.

Ранее стало известно, что Легрейд гарантировал себе место в сборной Норвегии на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).