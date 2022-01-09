Смольский опубликовал пост о серебре в эстафете. Алимбекова отреагировала одним эмодзи

Белорусский биатлонист Антон Смольский в «Инстаграме» опубликовал пост, посвящённый завоеванию серебра в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Напомним, гонку выиграла команда Норвегии, второе место заняли белорусы, третье – французы. Сборную Беларуси представили Никита Лобастов, Антон Смольский, Динара Алимбекова и Анна Сола.

«Поздравляю нашу команду с успехом. Спасибо всем причастным к этому моменту», — подписал снимки Смольский.

Публикация доступна в «инстаграме» Антона Смольского.

На публикацию отреагировала Динара Алимбекова, она оставила в комментариях эмодзи «сердце».

Сегодня, 9 января, этап Кубка мира в Оберхофе завершится гонками преследования. Начало мужской в 14:30 мск, а женской – в 16:45.