Смольский опубликовал пост о серебре в эстафете. Алимбекова отреагировала одним эмодзи
Поделиться
Белорусский биатлонист Антон Смольский в «Инстаграме» опубликовал пост, посвящённый завоеванию серебра в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
Напомним, гонку выиграла команда Норвегии, второе место заняли белорусы, третье – французы. Сборную Беларуси представили Никита Лобастов, Антон Смольский, Динара Алимбекова и Анна Сола.
«Поздравляю нашу команду с успехом. Спасибо всем причастным к этому моменту», — подписал снимки Смольский.
Публикация доступна в «инстаграме» Антона Смольского.
На публикацию отреагировала Динара Алимбекова, она оставила в комментариях эмодзи «сердце».
Сегодня, 9 января, этап Кубка мира в Оберхофе завершится гонками преследования. Начало мужской в 14:30 мск, а женской – в 16:45.
Комментарии
- 9 января 2022
-
11:07
-
10:40
-
10:31
-
10:17
-
10:07
-
09:47
-
09:30
-
00:53
-
00:38
- 8 января 2022
-
23:03
-
21:43
-
20:57
-
20:40
-
19:35
-
19:33
-
19:29
-
19:28
-
19:23
-
19:23
-
19:16
-
19:14
-
18:50
-
18:46
-
18:44
-
18:33
-
18:31
-
18:29
-
18:25
-
18:20
-
18:15
-
18:14
-
18:07
-
18:05
-
18:04
-
18:01
Партнерский контент