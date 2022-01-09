Тарьей Бё — о победе в эстафете: мы именно там, где и хотели быть перед Олимпиадой
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Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, норвежец Тарьей Бё опубликовал в «Инстаграме» пост, посвящённый победе сборной Норвегии в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
За Норвегию выступили Тарьей и Йоханнес Бё, Ингрид Ландмарк Тандреволд и Марте Рёйселанд. Норвежцы использовали 6 дополнительных патронов. Второе место заняла сборная Беларуси, третье – команда Франции.
«Мы именно там, где и хотели быть в нашем последнем танце перед олимпийской эстафетой», — подписал снимки старший Бё.
Публикация доступна в «инстаграме» Тарьея Бё.
Сегодня, 9 января, этап Кубка мира в Оберхофе завершится гонками преследования. Начало мужской в 14:30 мск, а женской – в 16:45 мск.
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