Рёйселанд — о золоте в эстафете: мы провели отличную генеральную репетицию перед ОИ
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11-кратная чемпионка мира по биатлону, лидер общего зачёта Кубка мира – 2021/2022 норвежка Марте Рёйселанд прокомментировала своё выступление в смешанной эстафете на пятом этапе КМ в Оберхофе (Германия).
Рёйселанд бежала на последнем этапе и принесла команде победу. За Норвегию также выступили Тарьей и Йоханнес Бё и Ингрид Ландмарк Тандреволд. Норвежцы использовали 6 дополнительных патронов. Второе место заняла сборная Беларуси, третье – команда Франции.
«Я должна поблагодарить команду. Я получила лучшую отправную точку, которую могла получить. Мне было непросто, когда Беларусь начала отыгрывать секунды. Но всё прошло хорошо, я так рада. Мы провели отличную генеральную репетицию перед Олимпиадой», — приводит слова Рёйселанд TV2.
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